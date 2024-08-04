網圖洩「蜜」夠轟動 Edan歐遊撐枱腳 送花氹林明禎

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）與林明禎的緋聞炒得熱哄哄，昨日網上流傳2人歐遊撐枱腳的照片，Edan更疑似送花給女神，惹起全城哄動。

日前本報獨家報道Edan與馬來西亞女神林明禎發展姊弟戀，並於歐洲「蜜」會，成為娛圈熱話。前日，Edan亮相公開活動，被追問戀情時，他笑言收到大量祝賀，覺得自己猶如「為港爭光」，雖然他澄清沒有跟對方拍拖，但就承認兩人曾在歐洲約會，更講明跟女神有發展機會，不會被MIRROR隊友小看，揚言隨時會行動。

而昨日終於「有圖有真相」，網上流傳一張2人疑在歐洲撐枱腳的相片，只見Edan當日戴上Cap帽，打扮低調，露出麒麟臂，坐在對面的林明禎則似乎專注於享受美食，食得相當滋味，甚至嘟起嘴仔，非常可愛。據知，當時同枱並沒有其他朋友，只有他們獨處撐枱腳，享受2人世界。

爵屎讚「好叻仔」 照片曝光之後，引起全城熱議，雖然Edan並沒有認愛，但有不少網民自行「分析」這張照片，指枱面有疑是Edan送的花，並指如果兩人沒有拍拖，男方又怎會送花呢？而「爵屎」（Edan粉絲暱稱）就大讚偶像若能成功追到女神，就真係「好叻仔」，不過林明禎貴為「宅男女神」，她的粉絲則可能對於偶像「封盤」而大感傷心。另外，有不少網民大讚他們郎才女貌、好登對，如果兩人真的在一起，絕對是好事，還事先送上祝福。