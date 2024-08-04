娛圈單打：係男係女分不清 一拳打到眼瞏瞏

「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離；雙兔傍地走，安能辨我是雄雌？」喂呀，係男係女，真係咁難分辨咩？係呀，肉眼真係分唔出！今屆巴黎奧運就出現唔少雌雄莫辨的爭議，「台灣女拳王」林郁婷遭英國前世界冠軍麥格根公開質疑性別，連《哈利波特》作者JK羅林，都發文影射林郁婷係跨性別選手，「怎樣才能停止這種瘋狂現象？」

嗱，JK羅林口中的「瘋狂現象」，今屆奧運有唔少例子。意大利拳手卡里尼喺女子拳擊賽事中，作賽不足一分鐘即宣布棄賽，直言難以忍受對手攻擊，哭咗出來！佢嘅對手，正是深陷性別爭議的阿爾及利亞拳手哈利法，望吓個樣，似男人多過女人喎。

嗱，醫學嘅嘢，大家識條鐵咩，原來要分辨男女，唔止睇生殖器，就算驗埋染色體，都唔可以百分百確定！有冇搞錯呀？真係冇搞錯！醫學界指出，在某些情況下，女性亦有機會存在「XY」染色體！吓，咁搞法，妙麗會唔會係男人嚟㗎？

哈，JK羅林就堅持「有月經先至係女人」，因而被批為歧視跨性別人士，《哈利波特》一眾政治正確的主角甚至公開同佢割席！本欄就覺得，JK羅林唔係冇道理，偏偏今時今日左膠大行其道，今屆奧運的東道主法國尤甚！開幕禮以「變裝」人士演出《最後的晚餐》，招來宗教組織斥為褻瀆，美國贊助商仲撤回廣告，唔衰攞嚟衰！

仲有，內地「女子」田徑選手廖孟雪、童曾歡，因為外貌身形聲線激似男人，惹來輿論狂批，連外媒都踩多幾腳。之但係今屆奧運的跨性別人士疑雲，西方輿論就叫人包容，公平咩？