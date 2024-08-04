古佩玲拖手光明正大 劉穎鏇愈忙愈瘦 做主持獲優待

無綫「奧運六星」之一的劉穎鏇疑工作過勞關係，人愈來愈瘦，不過她樂於在節目中向前輩學習專業精神。而同樣日捱17小時的古佩玲似乎人逢喜事精神爽，直認和緋聞男友陳浚霆拖手是光明正大。

劉穎鏇（Tiffany）、古佩玲、周嘉洛及吳偉豪等昨日錄影無綫節目《奧運一齊睇》，身為「奧運六星」之一的Tiffany近日曝光率奇高，未知是否工作忙，見伊人日漸消瘦，但她卻說已是被優待的主持：「其實公司對我好好，大部分時間都係做宣傳工作，呢兩個禮拜有兩日坐直播室，可以向鍾Sir（鍾志光）學習，佢連踩10、20個鐘都咁精神。（做咗主持後，中文有冇叻到？）唔可以咁講，我係學咗好多嘢囉，尤其係主持方面，因為以往唔會接觸太多運動主持，同埋好多謝佢哋，有佢哋喺度個心定好多。」

周嘉洛裸跑戲7條打底褲 而古佩玲昨日清晨5時開始拍劇，之後返電視城錄影節目直至晚上10時才收工，但未見她有疲態，令人揣測她跟緋聞男友陳浚霆蜜運中有關。問到在廣州出席《愛．回家》的粉絲見面會時，被發覺跟同劇的陳浚霆拖手又攬腰，她理直氣壯謂：「拖手係光明正大㗎，我成日會跌親，所以上落時佢先拖住我。（係咪拍拖？）唔係呀！不過佢好Sweet、有風度，佢成日都照顧大家嘅。」問到兩人私下可有親密互動？她又甜絲絲謂：「奪咗佢螢幕初吻囉，但私下冇錫過亦冇拖手，同埋佢都唔喺香港，返咗內地拍新劇《金式森林》。」至於下月生日的她可期待收到「陳浚霆女朋友」名分成為禮物？她又拖《愛》劇中的角色「素素」落水：「『素素』想，因為劇中風少（陳浚霆飾演的角色）未認戀情。（你本人呢？）都話女仔呢啲嘢唔可以透露。」又多番強調感情事要由男方做主動。

至於周嘉洛及吳偉豪重提早前在台中拍攝新劇《武林》的裸跑戲時，表示未算真裸跑，因嘉洛着了6、7條打底褲，他說：「唔係裝『假狗』，係為保暖。」而吳偉豪則着了兩條打底褲，強調兩人沒有在「裸體」下比併身材。