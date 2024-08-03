娛樂

車宥珍越南開工 如置身天堂

前年以花名「車車」參加戀愛真人騷《喜歡的話請響鈴》的韓國模特兒車宥珍，成功吸納大批粉絲。連續多年擔任內衣品牌模特兒的她，最近赴越南拍泳衣廣告，她透過社交網分享穿上比堅尼的靚相，大晒Big爆上圍和纖腰，又表示很享受在越南開工：「越南的天氣比韓國清爽得多，完全不潮濕，簡直是天堂！」
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