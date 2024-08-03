孖里奧仔溝女拍住上 杜比咀荷蘭嫩模 水中纏綿

經常孖住好友里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）溝女的初代「蜘蛛俠」杜比麥佳亞（Tobey Maguire），於意大利度假時新歡曝光，是位細他25年的荷蘭女模！

今年49歲的美國男星杜比麥佳亞，以飾演初代「蜘蛛俠」一角深入民心，他與美國男星里奧勒度狄卡比奧分屬好友，二人曾合作電影《大亨小傳》（The Great Gatsby）。杜比與珠寶設計師妻子Jennifer Meyer離異後，跟住里奧仔搵食，學足對方專攻後生女模的習性。杜比上月初才傳出搭上20歲美國華裔女模Lily Chee，但周三便被指已換畫，有狗仔隊拍到他與24歲荷蘭女模Babette Strijbos於意大利撒丁島拍拖！

新歡隨時「一夜成名」 杜比今次度假，亦是與里奧仔一起出動，於切沃爾港私人海灘享受艷陽與碧波。杜比穿上花花泳褲，與穿上橙色比堅尼的Babette一起暢泳與曬太陽，二人情到濃時於海中激吻，女方雙臂環抱杜比的頸，非常肉緊癡纏。身高5尺10吋的金髮尤物Babette，曾為不少國際時裝品牌拍攝廣告，但知名度不算高，社交網站只有3千多名追隨者，相信今次緋聞曝光後，會讓她成為焦點，亦對其事業一大助力。