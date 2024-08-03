真係咁FRIEND？：支嚳儀化妝「變面」 周吉佩投訴被戰友摸屁股

歌手周吉佩（吉吉）與支嚳儀因參加無綫歌唱真人騷《中年好聲音》而認識，但原來他們於參賽期間只是點頭之交，直至「畢業」後才真正了解對方，並組成「吉列支扒」組合。日前，他們為繽FUN星網節目《真係咁Friend？》擔任嘉賓，期間二人不斷互笠高帽及鬥嘴，場面爆笑。

玩遊戲時，二人為求勝出，不時騷擾對方，當吉吉被問到寧願「自己出軌或是另一半出軌」時，他即指當然是自己出軌，至少可以先享受，不過他思考一番後，改口選擇另一半出軌。支嚳儀聞言問他會否因此事而即刻離婚，吉吉笑說：「我唔會即刻離婚，但會折磨佢，同埋會放高姿態。」語畢，她笑指吉吉變態，場面搞笑。

笑顏志恒似細路 隨後，吉吉被問到「最不想和哪一位藝人合作」，他認真想了良久後，表示是另一《中年》戰友顏志恒：「最近真係見得佢太多，而且佢成日郁手郁腳，好似小朋友咁。」吉吉還爆出顏志恒常常不分場合，經常又打又摸他的屁股，令他大感無奈。

此外，曾被網民指「成日對住鏡頭發姣」及「外貌似整容」的支嚳儀，面對負評仍勇敢面對：「成日唔同樣似整容，係因為化妝技巧，多謝你讚我。」情商相當高。