中娛星動：濟州開工 婦唱夫隨 陳喬恩下月補行禮 影婚照熱身

最近盛傳台灣女星陳喬恩與老公曾偉昌將於下月補辦婚禮，二人日前先拍攝婚照為婚禮預熱，他們上演「摸臉殺」及愛的抱抱，閃暈網友。另外，近日有網民在韓國偶遇他們，大讚喬恩少女味十足。

陳喬恩與馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）因綜藝節目《女兒們的戀愛2》撻着，並於2022年登記結婚，不過當時並未舉行婚禮，最近有指他們準備於9月下旬補辦小型婚禮，場地選址於戶外，布置以浪漫及溫馨為主，僅邀請至親好友參與。

近日喬恩的工作室釋出兩夫妻的婚紗照，當中有4款不同的造型，既有中式傳統裙褂和西式婚紗，還有一襲紅色薄紗晚禮服以及米色便裝，全部均設計簡約，符合喬恩的性格。攝影公司公開了拍攝花絮，兩人除拖手、互相摸臉、頭貼頭及情深對視外，Alan更抱起喬恩，又把頭挨在喬恩膝上，非常甜蜜，網友均大讚他們合襯又有愛：「愛情的樣子」、「遇到對的人」、「男帥女美，超級登對」。

凍齡美人保養得宜 二人雖忙於籌備婚禮，但喬恩仍要抽空到韓國濟州島工作，Alan亦Sweet爆陪伴在旁。有網民在當地的餐廳偶遇兩口子，並拍下照片，二人打扮休閒，喬恩紮了兩條辮子，充滿少女味。該網民大讚現年45歲的她保養得宜，又白又瘦，實屬凍齡美女。