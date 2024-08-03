方力申「被搶咪」處變不驚 黃翠如偷影致敬

前「飛魚王子」方力申出征巴黎奧運採訪，提問一針見血之餘，連被運動員「搶咪」都淡定過人，同行的藝人黃翠如亦表示相當敬佩，還偷影了他做功課時專業的一面。

無綫藝人黃翠如與方力申（小方）及攝製隊遠走法國巴黎，翠如主要介紹奧運村周圍的旅遊資訊，比賽的採訪則交由小方及其他專業主持負責。連日來小方等不用做比賽項目採訪時，都有跟翠如同行周圍拍攝，翠如接受本報訪問時坦言：「我覺得小方同其他主持都好叻，佢哋要識好多體育知識同做功課先可以問到問題，體育傳媒要做即時訪問真係唔容易。」

她又於場內偷拍小方坐在一旁做功課時的相片，大讚謂：「佢當時喺度諗緊要問咩問題，我覺得佢好專業呀，非常佩服。」她於社交網PO相留言：「從相片看不出來，我們每個人都有臭汗，每天從沒有冷氣的巴士開始行程，但快樂的感染隨處都是。」

提問一針見血 至於小方的表現的確獲一致讚好，日前他訪問年僅19歲的國家隊游泳代表潘展樂，大膽問到奧運期間一天多次被藥檢，疑似針對敏感傳言，讓潘展樂有機會澄清，之後小方見他帶點猶豫，想開口幫忙時，對方說：「你先聽我講完啊！」小方即收口，讓對方繼續回答。之後小方又問：「100米（奪金）要向全世界證明甚麼呢？」潘展樂思考了數秒後叫停：「一個一個（問題）來，前面說到啥？」然後他突然搶去小方的咪，小方讓他回答並拱起雙手示意禮讓，更拍拍他的背打氣，展現對運動員的尊重。網民讚小方問題一針見血，專業又淡定。