獨家消息：40歲前突破樽頸位 謝東閔淡定離巢：走就唔好驚

謝東閔剛剛離巢效力14年的無綫，近年又唱又演的他，希望40歲前殺出新血路，除了自資出歌外，更望與女友朱智賢情侶檔接Job，有錢齊齊搵。

現年38歲的謝東閔自2010年參加《超級巨聲2》後加入無綫，出道後拍過不少電視劇，近年作品包括《殺手》、《香港愛情故事》、《七公主》、《智能愛人》、《旁觀者》、《本尊就位》等等，演技日漸成熟之餘，還為不少劇集主題曲獻聲，不過，天下無不散之筵席，為TVB效力14年的他，日前已約滿，亦決定離巢外闖。

謝東閔昨日接受本報獨家訪問時，坦言希望40歲前有新開始，而今次的離巢決定亦經過深思熟慮，他表示：「今日唔走，聽日都走，係唔捨得，但都要走，要有個新開始。之前都有同公司傾談合作方針，不過冇乜進展，大家諗法唔同，將來想行嘅路向都唔同，我一直都想繼續喺音樂方面嘗試多啲嘢，都係時候要變吓，依家好似陷入樽頸位咁。」

問到離開TVB後，會打算如何發展音樂事業？他亦不諱言：「之後可能會自己投資出歌，乜都試吓啦！（唔會感到徬徨？）唔擔心喎！我依家好開心，心情好輕鬆，走就唔好驚，驚就唔好走。」

與朱智賢情侶檔吸金 再談到女友朱智賢離開無綫外闖後，工作顯然增多，問到是否有受對方影響時，謝東閔謂：「冇關係，每個人際遇唔同。（情侶檔接Job？）可以呀！希望大家搵我哋一齊工作，我依家都接咗馬來西亞登台同2個商演。」至於朱智賢在受訪時，則坦言無論男友作出甚麼決定都會支持：「佢有問我意見，不過我話呢啲決定你需要自己諗清楚，旁邊嘅人幫唔到你去決定，我同佢講最緊要決定咗唔好後悔就得啦！（一齊搵銀？）依家可以一齊接Job就好啦，有錢齊齊搵。」