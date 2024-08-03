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章子怡捱夜觀戰 跟住運動員激動
內地影后章子怡近日出席品牌活動，她以一襲白色露肩裙上陣，狀態大勇。她透露最近也在熬夜看奧運，幾乎每天都跟着運動員們激動，笑言：「他們給我帶來的體育精神，讓人覺得少睡一會，精神也很旺盛。」並為運動員們感到驕傲。網民都大讚章子怡愈來愈年輕及漂亮，又羨慕她熬夜後仍能容光煥發。
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