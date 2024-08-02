再戰電視圈雪前恥 Jisoo拍拖打喪屍解「毒」

韓團BLACK PINK成員Jisoo繼韓劇《雪降花》後再度挑戰演技，與男星朴正民在喪屍劇扮演大戰喪屍的情侶，有望一洗「收視毒藥」的污名。劇照昨日率先曝光，粉絲引頸以待！

正當BLACK PINK其他成員專注推出Solo碟再戰樂壇之際，Jisoo則落足火力進軍電視圈。她年前與男神丁海寅合作處女劇《雪降花》，遭網民狠批咬字發音不清兼演技不濟，慘淪「收視毒藥」，但依然無損她再戰公仔箱的信心。

Jennie孖秀智撐池昌旭 Jisoo主演的喪屍劇《Newtopia》改編自小說，由韓片《上流寄生族》編劇執筆，並以首爾高樓建築防空部隊為背景。她與演技派男星朴正民扮演情侶，內容講述個性懦弱沒自信的朴正民，入伍後對未來感不安，向女友提出分手，女方卻無懼喪屍突襲，堅持外出跟他見面，期間2人遭喪屍圍攻，在合力迎戰期間，雙方感情再次升溫。雖然劇集要待明年才於串流平台上架，但昨日首度公開劇照，已令不少劇迷大感期待。至於影視雙棲的朴正民，夥拍型男玄彬合作的韓片《哈爾濱》則落實於《第49屆多倫多電影節》中參展。

此外，BLACK PINK成員Jennie前晚被拍得跟「國民初戀」秀智一起出席VIP首映，力撐全度妍、池昌旭與林智妍合作的新片《左輪手槍》，網民紛紛表示沒料到兩位女神原來私交甚篤。