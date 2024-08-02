暢所欲玄：宋明兩朝的算命特色

不同朝代有不同的政策方向，人民會因為政策的落實，有不同的社會環境，八字命運的論述，也須配合不同的社會現實，分析八字中的財官傷劫，論斷此命主的生活資源或多或少。

宋朝重文輕武，代表科舉的文星，正印正官食神，以文化來當官，賺取官家或老闆的正財星。以財官印食星為用神的命主，在實際社會資源分配上，生活相對平順，有利其家庭成員的生存。明朝時代，多數的戰爭，不是皇帝，就是王子，御駕親征，而且有錦衣衞、東廠西廠這些部門。平民百姓，感受太多的不由自主，有冒險精神，喜歡灰色地帶的人，賺取物質資源的機會大。所以命中以七殺傷官、劫財梟印為用神的人，比起安守本分的，生活質素好。

同樣論八字，不同的社會環境，自然有不同的分析。宋朝：論命偏向財官印食，這些正星為重，殺傷梟刃為輕。明朝則反其道而行，殺傷梟刃偏重來論。所以宋明兩朝的八字書籍，作者寫書的分享，在分析八字的技巧上有差異。宋書喜財官印相生之用，明書喜食制殺相剋之用。這是社會政策不同之論命方向。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅