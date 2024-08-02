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麥明詩爆老公係「雙面人」
「十優港姐」麥明詩與飛機師盛勁為今年3月拉埋天窗，婚後不時在社交網晒恩愛，閃盲網民！日前麥明詩又發功，上載老公為她熨裙的影片，溫柔地說：「唔該晒！」盛勁為則一臉甜蜜地回應：「我本分嚟嘅！」不過，向來古靈精怪的麥明詩補充：「冇鏡頭嗰時唔係咁講嘅！」踢爆老公的「真面目」，認真搞笑！
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