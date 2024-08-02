獨家訪問：譚嘉儀壽星自肥 美國出閣嗌怕醜

歌手譚嘉儀將於本月5日推出新歌《Be With You》，除親自填詞外，連MV亦由她一手策劃。早前她在美國紐約登台後，專登飛往洛杉磯拍MV作為生日禮物。昨日她在社交網晒相宣布「喜訊」，自爆找了一位身高1米80以上的美籍男仔做主角，雖然男主角尚未曝光，但她已率先公開這份「禮物」！

MV造型性感又帶陽光氣息，她以一襲大露背小背心加熱褲上陣，白滑美肌不在話下，更大騷索爆美腿。另一個Look則是美國甜心Feel，身穿格仔背心裙的她挨住古董靚車，未睇MV已感受到個American Dream，令人期待。

坐開篷車吹病 嘉儀昨日接受本報訪問時說：「我有個朋友喺美國，佢幫我搵咗隊Crew同埋當地嘅導演，仲幫我物色埋男主角，好多謝公司信任同畀機會我策劃呢件事。」雖然她一身性感小背心，但其實拍攝時氣溫只得8、9度，她說：「睇相好似好Hot、好好陽光，但因為有啲Shot要坐開篷車兜風，所以拍完之後吹到病咗。」問到與男主角有否親密鏡頭，她笑說：「冇呀！只係最後有一幕結婚，但其實拍親呢啲，我都好怕醜同尷尬。」