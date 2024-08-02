高衩戰衣慰歌迷 AGA蒲吧開拓星途 林德信𥄫女撩夾Band

歌手江海迦（AGA）在巡唱深圳站以紅白高衩裙示人，型格又顯美態。她找來多年好友林德信擔任嘉賓，大爆多年前被對方拉去夾Band，成為Rock Girl。

AGA日前在深圳舉行《AGA ONEDERFUL LIVE》演唱會，是其內地巡演的第4站，雖然開騷時連場大雨，但無阻粉絲熱情，容納9,000人的場館全場爆滿。AGA為今次演出特別準備了兩套由外國空運到場的新戰衣，一套是火紅色高衩長裙，另一套是純白色如海浪設計的長裙，瀟灑飄逸，大騷其曼妙身材。

今次AGA邀請了相識超過10年的好友林德信（Alex）擔任嘉賓，合唱經典英文金曲《How Deep Is Your Love》。說起相識經過時，她自爆以前是「Rock妹」：「大家有所不知，其實我曾經都係Rock Girl嚟！幻想唔到係咪？我見到大家腦海好多問號！我入行前玩第一隊Band嘅原因，就係因為Alex拉我入去，所以度過咗一段用搖滾音樂表演嘅時間。Alex畀咗好多鼓勵我，令我鼓起勇氣踏出創作嘅道路。佢係我音樂事業中好重要嘅一個人，所以好多謝你，好開心可以喺今場邀請到你做嘉賓。」

自揭做過「臨記」 Alex表示：「補充吓佢講嘅，有一晚我喺Music Bar同朋友Jam緊音樂，嗰間Bar好正，所有人都可以隨意上舞台一齊玩。我喺度唱歌嘅同時，突然之間聽到後面有個唔識嘅女仔彈住琴唱歌。然後我擰轉頭，見到靚女嚟㗎喎，我就係咁認識咗AGA，然後我哋好快組咗隊Band。」AGA笑言自己曾擔任Alex第一首歌的MV女配角，是有飯盒的特約演員，不過就打趣叫樂迷不要翻出來重溫。

林德信與AGA相識超過10年 ，相當老友。