私下慰問戰友 龍婷傳「入雪櫃」 周吉佩知碇：我好小心
無綫節目《中年好聲音》歌手龍婷與資深演唱會製作人丘亞葵在車廂「Hello Kiss」斷正，有指因而被無綫「雪藏」及飛出慈善騷。其好友周吉佩表示不清楚事件，並自言入行多年「清楚規矩」，加上有太太監控，絕對不會行差踏錯。
《中年》冠軍周吉佩與「聲夢小花」鍾柔美等昨日出席活動，談到龍婷因「Hello Kiss」事件被飛出下周六（10日）舉行的《星光熠熠耀保良》，周吉佩表示有留意報道，對於有傳對方遭「雪藏」一事不作評論，但透露有傳短訊慰問：「佢話冇事，仲反過嚟話唔好意思，打攪到大家要為報道做回應，感覺佢好堅強。」問他會否引以為鑑？他笑指入行多年，清楚規矩：「我太太會監察住我，知晒我啲行蹤，公司每個角落閉路電視都唔少。（架車有裝Cam？）有呀，我都好小心，唔會亂車人收工。」又笑言是自願被監控。
鍾柔美選科留後路
至於鍾柔美表示還未決定升學事宜，對前途看得較長線，故想法較多，加上見到好友姚焯菲經常香港和新西蘭兩邊飛較辛苦，因此傾向留港讀書。提到詹天文（Windy）決定放棄入讀美國著名音樂學府，選擇到廣州音樂學院升學，她指尊重對方決定並替其高興，知道Windy心水主攻讀音樂，自己則傾向其他科目，好為將來留後路。
同場的麥皓兒被問到有傳男友丘梓謙偷食粉絲一事，她表示不知道有此報道，強調現時感情穩定，對男友百分百信任。
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