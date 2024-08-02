私下慰問戰友 龍婷傳「入雪櫃」 周吉佩知碇：我好小心

無綫節目《中年好聲音》歌手龍婷與資深演唱會製作人丘亞葵在車廂「Hello Kiss」斷正，有指因而被無綫「雪藏」及飛出慈善騷。其好友周吉佩表示不清楚事件，並自言入行多年「清楚規矩」，加上有太太監控，絕對不會行差踏錯。

《中年》冠軍周吉佩與「聲夢小花」鍾柔美等昨日出席活動，談到龍婷因「Hello Kiss」事件被飛出下周六（10日）舉行的《星光熠熠耀保良》，周吉佩表示有留意報道，對於有傳對方遭「雪藏」一事不作評論，但透露有傳短訊慰問：「佢話冇事，仲反過嚟話唔好意思，打攪到大家要為報道做回應，感覺佢好堅強。」問他會否引以為鑑？他笑指入行多年，清楚規矩：「我太太會監察住我，知晒我啲行蹤，公司每個角落閉路電視都唔少。（架車有裝Cam？）有呀，我都好小心，唔會亂車人收工。」又笑言是自願被監控。