音樂會兄弟內訌 Anson Lo加操挑「肌」 Stanley無視威脅

Anson Lo與Stanley首度兄弟合作，以麒麟臂辣㷫Fans。

男團MIRROR成員Anson Lo與Stanley前晚在演唱會中爭女兼鬥肌，以結實麒麟臂鬥搶Fo，對於隊友Edan傳與馬來西亞女神林明禎撻着，Stanley拒絕相信是事實，搞笑表示希望將Edan換成自己。

歌手Anson Lo（AL）、Stanley、Serrini及樂隊Dear Jane等前晚演出音樂會，AL與Stanley齊以背心上陣晒麒麟臂，又在台上夾擊Serrini，鬥歌之餘還上演「爭女」戲碼，令全場瘋狂尖叫！

騷後AL與Stanley齊齊受訪，今次是兩兄弟首次同台合作，Stanley搞笑表示很開心跟AL「學嘢」，AL即謙稱當年曾跟對方學舞：「以前我經常上Stanley老師嘅公開堂，不過佢留意唔到我哋呢啲唔起眼嘅學生。」Stanley即反駁：「我梗係知啦！你上過一堂咁多，之後就覺得我唔得。」

談到爆肌身形，AL透露花了半年時間操練：「去年底畀咗個目標自己，希望2024年身形厚實啲。」問到「肌肉擔當」Stanley可覺得受威脅？他笑說：「冇喎！半年前我哋籌備緊演唱會，佢可能見到我咁，受到我嘅激勵呀！（Fans期待你除衫？）即係我變咗Tyson Yoshi？我頭先都除咗件褸，除衫都要合適先得，唔通無端端除咁奇怪咩！」又表示每次唱歌都好大壓力：「我練足成個月，每星期上兩節唱歌堂，希望效果好啲。」

拒加把口講Frankie 提到隊友Edan與林明禎的緋聞，Stanley搞笑說：「唔想羨慕佢，我想搵個爆料者出嚟，可唔可以爆係我呀？我覺得99.9%一定唔係啦！（唔信Edan追到佢？）唔好逼我信。（如果係真呢？）咁我喊囉！」另外，對於另一隊友Frankie的女友Christy以千字文反擊黑歷史，他說：「我覺得其他人唔好加把嘴，畀啲空間佢哋啦！既然話佢講嘢太多，我哋更加唔好加把口。」

Stanley Serrini夾在兩男之中，迷到暈陀陀。