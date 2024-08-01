出道即爆醜聞 古澤里紗睇中大西流星 入行存心溝仔

日本百變女歌手KyaryPamyuPamyu（KPP）所屬事務所，日前推出全新8人女團「CUTIE STREET」，但組合出道僅一日，即爆出成員古澤里紗疑為「溝仔」而入行，更對當紅男團浪花男子成員虎視眈眈！

CUTIE STREET由來自選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》及人氣戀愛真人騷的8名成員組成。本來備受睇好，但組合出道首日，23歲成員古澤里紗的私人社交網帳號疑似流出，其後被網民起底，發現她是男團浪花男子22歲花美男成員大西流星的粉絲，曾多次留言表示想嫁給對方，又揚言入行後的目標就是要「攻陷」大西。

粉絲洗版怒轟 貼文曝光後，古澤即成為浪花粉絲的眼中釘，當中不少人湧入其社交網帳號留言鬧爆。古澤與所屬事務所皆未有回應，組合原定8月4日在東京台場舉行的大型偶像音樂騷《TOKYO IDOL FESTIVAL 2024》首度公開亮相，未知會否受到影響。

至於浪花男子落實為12月上映的經典動畫《忍者亂太郎》全新劇場版《忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》唱主題曲，並會翻唱經典歌曲《勇氣100%》，大西流星與隊友藤原丈一郎更有份為電影配音。