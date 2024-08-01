在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「龍家三房兒子Joe」的何晉樂（Rock），偕《聲夢傳奇》歌手孫漢霖及《聲夢2》師妹李茵彤、劉芷君等演出校園騷。Rock與孫漢霖滿場飛，與圍觀的學生隔空比心心，全場瘋狂尖叫，師妹李茵彤與劉芷君亦與學生一同搶接心心，又跟着揮手跳舞，非常盡興！