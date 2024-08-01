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談善言斷食保身材
藝人談善言近日為護膚品拍廣告，化上淡妝並穿上裸色吊帶裙，展現美好身段。事前她努力控制飲食，前一天甚至進行斷食，務求以最佳狀態上陣，而效果令她相當滿意，大讚付出值得。
另外，她將於新作《獄兒日記》飾演在獄中分娩的媽媽，為貼近角色要求，她特地了解相關案例的人物，做足功課。
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