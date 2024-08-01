黃宗澤百人混戰掛彩 自曝弱點

藝人黃宗澤（Bosco）近年強攻影壇尋求突破，最近他在英皇電影《紮職3》中，與張繼聰、陳家樂飾演兄弟，當中不乏動作場面。預告片中，他亳不錫身應付連場打鬥、劈友、追逐戲，其中一幕更見百人大混戰，難怪他自爆拍畢後周身傷，幸好付出有回報，不少朋友讚他身手敏捷，可向動作演員方面發展！

張繼聰抽離情緒 Bosco受訪時說：「今次角色好重兄弟情，同時亦好尊重大佬Mark哥（鄭浩南），佢表面看似威猛，但對數字就好弱，係好有趣嘅角色。」他更與女主角周勵淇有一段刻骨銘心的關係：「本身同佢係朋友，但戲中講到係誤會中認識，開頭互相睇大家唔順眼，最後因為緣分先走埋一齊。」

至於張繼聰形容其角色好深沉，背負好大情緒重擔：「係充滿矛盾同內疚嘅角色，一方面係兄弟情，一方面為患重病嘅妹妹在財政上泥足深陷，所以每次拍完都要時間釋放番情緒。」陳家樂則一洗之前的深謀遠慮，變得性格衝動，不過，現實中剛做老竇的他，返家望到BB即時軟化，日前他便在深夜發文：「辛苦媽媽咁夜起身陪囡囡睇奧運。」老婆連詩雅當然冧爆。