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王嘉爾開餐被巧遇 轉身合影
藝人王嘉爾近日在馬來西亞一間韓式烤肉餐廳被野生捕獲，該網民表示王嘉爾剛從健身房出來，狀態有點疲累，起初雙方背對而坐，但王嘉爾為了滿足網民的合照要求，特意轉過身來合照，表現友善。除此之外，還有另一位網民分享了與王嘉爾視像聊天的片段，讓一眾粉絲羨慕不已。
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