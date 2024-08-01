「小飛魚」張心悅屬同門 麥明詩沾體壇之光

巴黎奧運進行得如火如荼，今年不少港隊新秀都備受關注，當中包括麥明詩師妹、17歲「小飛魚」張心悅，以及爆肌的游泳健將何甄陶。而「劍神」張家朗掀起全港劍擊熱潮，帶挈無綫21年前的偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》翻Hit。

泳壇新星「小飛魚」張心悅早前出戰女子100米背泳分組預賽，雖然排第5無緣晉級，但今日尚會出戰女子200米背泳預賽，仍有望衝擊獎牌。張心悅原來是「十優港姐」麥明詩的師妹，就讀拔萃女書院，她7歲開始參加泳班，過往在不少校際比賽中獲得佳績。賽場上表現不俗的她，私下少女感十足，早前還在社交網分享與一眾師姐齊齊美甲的照片，相當可愛。

而作為今屆奧運香港唯一一名男泳將的何甄陶，曾於維珍尼亞理工學院暨州立大學修讀博士學位，不過2018年為游泳而暫時休學。他身材高大兼擁有一身結實肌肉，陽光味極濃，深受網民歡迎。他明日會出戰50米自由泳初賽，觀眾又可以大飽眼福了。

張家朗帶挈《四葉草》翻Hit 另外，「劍神」張家朗近日在男子花劍個人賽成功衞冕，令無綫21年前拍攝的偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》再次翻Hit。《當》劇以花劍為主題，由唐詩詠、姚子羚、黎諾懿及組合2R等主演，今次張家朗在比賽時帶上四葉草手鏈，令80後、90後香港人回憶湧現，紛紛重看該劇。