獨遊英國零艷遇 李佳芯念舊情 拋金句盼續約

視后李佳芯（Ali）一直傳遭無綫投閒置散，更有指新劇《麻雀樂團》可能是她離巢前最後作品。在英國旅遊散心後，Ali出席活動時露口風，稱將與公司傾續約，自言對無綫有深厚感情，似暗示有心續約。

Ali月前拍完無綫新劇《麻雀樂團》後，一直「深潛」未有公開露面，前晚出席活動時，她全程笑容滿面地跟現場觀眾玩遊戲，又隔空向奧運運動員打氣：「只要堅持唔放棄，終有日得到自己想要嘅嘢！」勉勵說話似有弦外之音。她受訪時自揭「失蹤」之謎，原來她獨自到英國旅遊超過一個月：「我去學英文，仲有上吓同發展事業有關嘅興趣班，我呢啲性格，要一個人先可以真正放鬆，雖然冇艷遇，但都識到新朋友，大多數都係女仔，係咪想我同女仔發展先？」提到早前曾被拍到跟「新歡」到鴨脷洲撐枱腳，她大發嬌嗔，強調現時單身，不覺得有追求者，但又「戴頭盔」補充：「有人追都唔出奇嘅。」

佛系無所求 問到無綫可有新工作安排？Ali自認很努力，但主動權在公司方面，不過亦將與公司傾合約問題，只是自己苦無頭緒：「我都唔知點傾。（有咩要求？）點解成日問我有咩要求，而唔係問公司想點同有咩要求？我冇乜要求，因為唔係自己要求乜，公司就畀乜，呢方面我都幾佛系。」她又指接受新挑戰，想飾演可探討人性的心理學家或瘋癲角色。

問到可曾考慮轉投新公司？她瞪大雙眼說：「唔好咁講啦。」又自言對無綫有深厚感情，因已合作長達12年，雖然在演員生涯上未算長時間，但對青春有限的女演員來說，已是漫長歲月。