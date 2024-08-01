黃聖依出動遊艇接閨蜜

內地女星黃聖依與環球小姐出身的張萌老友鬼鬼，日前她們同在香港，立即來個閨蜜聚會。黃聖依出動遊艇到碼頭接送張萌，並安排連串行程，雙雙在甲板睇日落，之後再在遊艇上大歎海鮮餐，同時觀賞維港夜景，相當寫意。張萌在社交網分享當日影片，笑指今次是「800年沒約上的姐妹聚會終於約上」。