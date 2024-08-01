中娛星動：「職籃」小鮮肉登登入室 張雨綺「一家四口」手拖手 新歡做實習爹哋

內地女星張雨綺經歷兩次婚姻失敗，育有一對子女，近日被發現疑似與職業籃球員劉子琪撻着，並被拍下「一家四口」的畫面。新歡更登堂入室盡「父職」，帶張雨綺的兒子上堂。

36歲的張雨綺近年憑真人騷《乘風破浪的姐姐》翻紅，再度活躍於幕前，不過感情生活比事業更多姿多采，經歷過兩段婚姻，育有一對子女。身材惹火的她不時傳出緋聞，近日就被拍得疑與25歲的內地職業籃球員劉子琪撻着。

上堂管接管送 最近有內地傳媒拍得張雨綺偕一對仔女及身材高大的「小鮮肉」食飯後回家，見她打扮得很隨意，身邊男子身材高大健碩，看起來比她年輕，正是劉子琪。他們一行四人飯後散步，張雨綺與劉子琪一人拖着一個小朋友，有傾有講前往登車，關係不言而喻。上車後，2人坐在一起，男方看手機時，張雨綺也側過頭看，言談甚歡，隨後司機將他們送回張雨綺的寓所。

翌日，劉子琪被拍得拖着張雨綺的兒子從寓所步出，原來他帶小朋友去練習曲棍球，抵達練習場後，他靜靜地坐在椅子上等待，期間一直用耳機聽語音短訊，未知是否與張雨綺聊天。他接小朋友下課後，就齊齊回家。