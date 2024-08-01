女星舒淇除了有華麗時尚的一面，還不時以素顏貼地Look示人，相當沒有架子。近日她就有新搞作，在夜晚敷了一個黑色面膜，超近距離地大玩自拍，並將照片分享至社交網，網民先是深受震撼，之後卻開懷大笑，指她的「黑面」照片極像《星球大戰》中的黑武士。