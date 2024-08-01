何沛珈指點有成效 劉穎鏇初見港姐師妹 大讚夠自信

無綫小花劉穎鏇與何沛珈前晚出席活動，與15位應屆候選佳麗同場，前者讚賞師妹不怯場，何沛珈就有感她們話頭醒尾，更爆料眾人於後台向劉穎鏇集郵。

「奧運之星」劉穎鏇、何沛珈、何泳芍及黃庭峰，聯同冼靖峰、支嚳儀及15位應屆候選港姐，前晚出席無綫《2024巴黎奧運盡在TVB》活動。被問到對一眾港姐師妹印象如何時，劉穎鏇表示是首次與她們近距離接觸，感覺各人很有自信。何沛珈指早前跟佳麗莊曉婷、李曼思及俞可程到內蒙古拍攝外景，期間曾提點她們，想不到今日再碰面，3人已脫胎換骨，更添自信，又爆料指一眾師妹喜見劉穎鏇，紛紛於後台排隊等合影。

莊曉婷、李曼思及俞可程同聲表示在內蒙古學習了很多東西，當中莊曉婷說：「師姐教我哋鏡頭前唔好咁緊張，要輕鬆同自然啲。」李曼思則學會在接受傳媒訪問時，將對方當作朋友般聊天，俞可程則說：「學到做藝人嗰種魄力同堅毅，因為拍節目真係唔簡單！可能喺鏡頭前會比較拘謹，但如果突出到自己嘅個性，可以令節目好睇啲。」談到今次外景未有泳裝環節，會否覺得與其他佳麗相比，較為輸蝕？李曼思笑指她們穿蒙古服也非常好看，而且自己在當地食水果瘦身，減了1.5公斤。莊曉婷則笑言當時身形未進入最佳狀態，沒有泳裝亦不是壞事。

睇比賽醒神晒 另外，提到「劍神」張家朗再次奪金，劉穎鏇與何沛珈異口同聲表示有收看賽事直播，劉穎鏇更打趣指見到張家朗就興奮：「尤其最尾嗰3分，我成個人醒晒，醒到睇埋頒獎禮先。」何沛珈則透露當晚設鬧鐘，負責叫醒全家睇比賽。提到有網民批評其他電視台的直播評述表現，她們坦言自己首次擔任奧運直播崗位，期望能趁機學習，何沛珈還笑指若欣賞重要賽事，還是留家觀戰較好：「我驚會感動到喺鏡頭前喊晒！」