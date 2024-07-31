中文台節目表 翡翠台
6:00 香港早晨及交通消息
7:40 環球新聞檔案
7:45 香港早晨
8:00 2024巴黎奧運：第一戰報
8:30 香港早晨及交通消息
8:40 香港早晨
9:00 交易現場
10:00 勁歌推介
10:05 櫻桃小丸子
10:35 多啦A夢
11:05 大牌筵席
11:35 宣傳易
11:40 交易現場
12:15 2024巴黎奧運：全城聚焦
12:50 宣傳易
1:00 午間新聞
1:20 猜猜我是誰
1:25 流行都市
2:35 宣傳易
2:45 2024巴黎奧運：下午直擊（直播）
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 猜猜我是誰
7:05 東張西望
7:30 愛．回家之開心速遞
8:00 2024巴黎奧運：黃金直擊（直播）
11:10 搶食著數特攻隊
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:45 2024巴黎奧運：重點直擊（直播）
4:00 皆大歡喜之溏心風暴
5:00 超齡打工假期
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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