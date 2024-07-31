月初公布婚訊 身形發福 泫雅就住跳舞 「孕」起懷疑

韓國性感女歌手泫雅月初宣布婚訊後增磅不少，加上演出時動作幅動變小，網民懷疑她已有身孕，連日來成為網上熱話。事務所昨日終於公開否認消息，而泫雅日前亦在日本的演出上落力跳舞，粉碎傳聞。

泫雅於7月8日宣布今月10月與男歌手龍俊亨結婚，因男方曾捲入鄭俊英的偷拍群組醜聞，惹來大批粉絲反感，而早於泫雅宣布婚訊時，就有網民質疑2人是奉子成婚。本月中，泫雅在京畿道愛寶樂園演出時有別以往，跳舞期間顯得小心翼翼，加上她最近的身形比之前圓潤不少，因此懷孕之說愈傳愈烈！

扭腰粉碎傳聞 沉默多時的事務所昨日終於就傳聞作出回應：「泫雅的懷孕傳聞絕對不是事實，希望大家停止沒有根據的猜測。」而泫雅上周六參加在日本東京台場舉行的《XD World Music Festival》音樂節，穿上黑色露臍裝和短裙，大跳扭腰舞，狀態甚佳，以行動粉碎懷孕傳聞，當日同場演出的歌手還有韓團EXO成員燦烈及新人女團KISS OF LIFE。

Hani未婚夫捲醫療事故 另一好事近的女星、韓團EXID出身的Hani亦成為話題人物，其精神科醫生未婚夫梁在雄近日被爆經營的醫院於5月27日發生致命醫療事故，而Hani於事後4天後宣布婚訊，大批網民在Hani的社交網留言鬧爆，事務所表示他們暫時不方便作出回應。