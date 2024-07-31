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袁偉豪張寶兒遊成都被捕獲
袁偉豪與太太張寶兒近日到成都旅遊，期間在大型立體屏幕與立體大熊貓合照「打卡」，玩得相當開心。袁偉豪主演的無綫劇集《反黑英雄》在內地播出大受歡迎，除了現場被粉絲「捕獲」拍照外，網民亦入戲搞笑地在他的社交網叫扮演大反派的他收手：「祖哥收手啦。」
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