請譚輝智飲茶邀合作 關嘉敏食空氣 減肥患焦慮症

女團出身的關嘉敏憑亮麗外形吸引不少支持者，但坦言因為要保住女神形象，捱過不少苦頭：「人哋用『168』去Keep Fit，而我最瘋狂嘅時候係『204』，即係每日得4小時可以進食。每晚最治愈就係睇人哋嘅食播片，自己喺度扮咀嚼，原來真係忍到口㗎，只係被身邊人鬧變態啫！」她曾因減磅搞到賀爾蒙失調：「當時拍緊兩套劇，時間上重疊晒，根本冇得休息，但發現個樣好腫，咁就不斷做運動、唔食嘢同埋只飲水，真係得番意志力，其他力全部冇晒，結果仲因為打衝擊波打到出現勞損，減肥減到有焦慮症！」幸如今她已學懂放鬆自己，Keep Fit會量力而為。