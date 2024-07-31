中娛星動：高圓圓撇甩趙又廷 孖型男高調出巡

內地女星高圓圓與趙又廷是圈中模範夫婦，日前她被野生捕獲與「老公」同行，網民大讚合襯。不過，事後有人發現她身邊其實是另一位型男，即時引起熱議！

藝人高圓圓跟趙又廷結婚多年，依然恩愛如初，被封為圈中模範夫婦。2人育有一女Rhea，一家3口幸福美滿，夫妻倆不時拍拖放閃，令人羨慕不已。近日有內地粉絲野生捕獲高圓圓，大讚她跟「老公」十分合襯，不過，有眼利網民發現在她身邊的男士並非趙又廷，而是一位與他十分相似的型男，即時引起網民熱烈討論！

凍齡顏值成焦點 原來高圓圓與「假老公」同行是一場美麗的誤會，在她身邊的其實是男星張魯一，其外形及樣貌確實與趙又廷有幾分相似，當日2人被粉絲巧遇時，只是在拍攝新劇《安全危機》。高圓圓已非首次與張魯一合作，雙方曾在劇集《完美伴侶》搭檔，今次再次合作，出演以諜戰為題材的《安》劇。除此以外，有網民將重點放在高圓圓的顏值上，指她猶如吃了防腐劑，成功凍齡，完全看不出其真實年齡，絕對是天生麗質。

趙又廷