放棄做王力宏師妹 詹天文怕日日食西餐 赴廣州升學

詹天文（Windy）早前DSE放榜，當時透露考慮不留港升學，前日終做出決定，在社交網宣布將升讀位於廣州的星海音樂學院。她透露同時獲香港、內地及美國多間大學錄取，父母、師長、朋友及監製各有意見。她表示在香港生活了18年，想在大學時期體驗到其他城市的生活，故沒有選擇留港，亦知道美國伯克利音樂學院是全球頂尖的流行樂及爵士樂學習基地，但因為一個原因而打消念頭：「一方面可能我的胃還沒準備好，未能接受到日日西餐的生活。另一方面，我覺得自己的狀態並未完全準備好去迎接一個全新且陌生的環境，也不想完全放棄目前學生歌手的身份。」故最後決定赴內地升學。她指父母相當支持，自己希望先打好根基，跟國內優秀歌手學習，將來再去其他國家深造。