放棄做王力宏師妹 詹天文怕日日食西餐 赴廣州升學
「聲夢小花」詹天文早前自爆獲美國伯克利音樂學院取錄，隨時成為歌手王力宏的師妹，不過昨日表示放棄入讀機會，轉投廣州的星海音樂學院。至於放暑假回港的姚焯菲日前行書展被野生捕獲，顏值成為熱話。
詹天文（Windy）早前DSE放榜，當時透露考慮不留港升學，前日終做出決定，在社交網宣布將升讀位於廣州的星海音樂學院。她透露同時獲香港、內地及美國多間大學錄取，父母、師長、朋友及監製各有意見。她表示在香港生活了18年，想在大學時期體驗到其他城市的生活，故沒有選擇留港，亦知道美國伯克利音樂學院是全球頂尖的流行樂及爵士樂學習基地，但因為一個原因而打消念頭：「一方面可能我的胃還沒準備好，未能接受到日日西餐的生活。另一方面，我覺得自己的狀態並未完全準備好去迎接一個全新且陌生的環境，也不想完全放棄目前學生歌手的身份。」故最後決定赴內地升學。她指父母相當支持，自己希望先打好根基，跟國內優秀歌手學習，將來再去其他國家深造。
姚焯菲逛書展獲讚有氣質
另一「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）趁暑假從新西蘭返港3周，除了偕After Class隊友鍾柔美及Windy舉行了兩場麥花臣演唱會外，亦把握時間拍新歌MV及出席商場活動吸金。日前有網民分享在書展遇見Chantel的照片，相中她素顏、穿黑色背心襯牛仔褲，被指是「顏值天花板」，身處人群仍是最閃閃發光的一位。不少人指在書展中遇到Chantel充滿驚喜，讚她「真人很有氣質」、「少少肥多多美」，亦有網民八卦是誰陪她行書展，亦想知她可有大手掃貨。
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