7月31日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月31日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
陳自瑤被包圍 靠保鏢開路
藝人陳自瑤近年憑直播帶貨成功開拓內地市場，近日現身佛山拍攝新劇《刑偵12》時，有大批粉絲到現場守候，場面墟冚。有粉絲拍到陳自瑤收工離開時，見到海量粉絲明顯受寵若驚，由4名保鏢開路護駕，排場十足。她亦相當識做，全程不停揮手，又不時停下腳步為粉絲簽名及合照，表現親民。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240731-0731_00282_043/陳自瑤被包圍--靠保鏢開路
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc