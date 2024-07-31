娛樂

陳自瑤被包圍 靠保鏢開路

藝人陳自瑤近年憑直播帶貨成功開拓內地市場，近日現身佛山拍攝新劇《刑偵12》時，有大批粉絲到現場守候，場面墟冚。有粉絲拍到陳自瑤收工離開時，見到海量粉絲明顯受寵若驚，由4名保鏢開路護駕，排場十足。她亦相當識做，全程不停揮手，又不時停下腳步為粉絲簽名及合照，表現親民。
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