視帝視后同場Sing戰 馬國明當眾被催生

視帝馬國明去年底與湯洛雯拉埋天窗，外界非常關注他們何時升呢做父母，連前輩胡楓日前演出時，亦忍不住公開催促馬國明生B，令他尷尬失笑，無力招架！

藝人馬國明、陳豪、譚俊彥、陳展鵬、胡定欣及林夏薇等多位視帝、視后，日前聯同胡鴻鈞、王灝兒、周吉佩及支嚳儀等齊集澳門，出席以致敬張國榮為主題的演唱會。身為張國榮國際歌迷會會員的馬國明，表示當年深受媽咪影響，喜歡上張國榮的歌曲，還把他的英文名改為Monica。展鵬則表示擁有的第一盒卡式帶是張國榮的歌，現時登台也會選唱偶像的作品。活動上4大視帝難得同場，合唱之餘還在台上與胡楓閒聊，胡楓集中火力向馬國明逼供，問他是否已升呢做爸爸，馬國明尷尬笑說：「仲未，如果我做爸爸，我會私底下話你知。」台下笑聲不斷。

胡鴻鈞亦有獻Sing，還在後台和陳豪、馬國明分享唱歌心得，被問到兩位前輩唱功如何？他即賣口乖：「佢哋只要喺台上企定定已經令觀眾好滿足，開埋口就真係Bonus啦！」

林夏薇請假登台 對於胡楓開到聲催生B，馬國明昨日接受本報訪問時笑說：「佢都係搞氣氛，搵啲嘢講吓，又催吓我咁，講笑啫！」對於幾個視帝同台唱歌，他直言不緊張：「只係唱張國榮啲歌有啲壓力，驚唱衰咗首歌，唔知點解覺得佢嘅歌只有佢自己唱到個味道，其他人唱都唔夠佢好聽。不過，我本身都有超過10年登台經驗，又唔係正式歌手，如果唱得唔太過分，相信觀眾收貨嘅。」並透露近日要北上客串無綫新劇《巨塔之后》。

同樣有劇在身的薇薇，亦特別向內地劇組請假開騷，她說：「演唱會呢個組合好強勁，好似學校嘅嘉年華咁，因為全部組合都係熟人，感覺好安全，同定欣喺演戲上面其實唔多合作機會，今次可以同場表演都好開心。」