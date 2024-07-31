聞Edan撻着林明禎 Jeremy：佢執到！

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）和邱傲然（Tiger）昨日在銅鑼灣出席美容產品剪綵活動。對於有傳隊友呂爵安（Edan）與女星林明禎發展地下情，Jeremy笑說：「如果係真嘅話，佢執到啦！真係唔知。之前193（郭嘉駿）都認喎（指193自認緋聞男友），咁要等佢哋爭吓先。（Edan蜜運緊？）佢呢排忙緊拍戲，可能未必有時間處理一段關係，不過佢嘅感情事唔使人擔心，佢都大個仔。」

提到最近鬧出連串風波的另一隊友Frankie，其女友Christy前日趁他生日爆料，Jeremy與Tiger稱有發訊息送上生日祝福，但還未見面，故沒有送禮。問到是否因Christy影響了兄弟情？Jeremy說：「唔係，佢拍緊劇，呢排各有各忙個人活動，之後做團歌就會見多啲。（Christy話有人想搞死男友同MIRROR？）都係睇報道，冇話整唔整死，呢啲係佢哋兩個人問題，暫時未覺得好大影響，交番畀佢哋處理。」