馮允謙抽水摸腹肌 AK以舞者為傲 誓做郭富城接班人

男團MIRROR成員Anson Kong在首次個人演唱會碌盡人情卡，請得馮允謙、樂隊RubberBand及日星高瀨統也做嘉賓助陣。他自信可以成為「舞台王者」郭富城的接班人，成為新一代舞王。

Anson Kong（AK）一連兩場個人演唱會前晚假亞博舉行首場演出，全場爆滿，隊友Tiger、COLLAR成員阿Gao及芯駖等捧場。AK請得曾在CHILL CLUB頒獎禮表演的日籍歌手高瀨統也、樂隊RubberBand（RB）及馮允謙（Jay）擔任嘉賓，介紹RB出場前，變身結他手的AK稱因手指受傷，已很久沒有彈結他，RB主音6號加以鼓勵：「我哋喺後台睇住，知道你手指受傷彈結他會有壓力，頭先睇到你表演好精彩，就似香港運動員嘅精神咁演出。其實遇壓力時，就好似歌曲咁有高有低，所以做騷時就算未達完美都唔好咁上心。」AK和6號有緣，原來他們跟同一位老師學唱歌，而在韓國受訓時，照顧他的第一位女同事正是RB公司的職員，6號再爆：「我哋都喺肖猴，我大佢12年，喺佢前面我係老坑。」

至於曾合作歌曲《偽映畫預告》的Jay對AK相當體貼，除了提他要抹汗外，又送上15粒車厘茄為他補充體力，更幫粉絲謀福利，即場摸AK苦練而成的8舊腹肌，並大讚：「係實嘅！」

直認封閉自我 演唱會上，AK多度表揚同台演出的33位舞者，直言能踏上舞台絕非易事：「舞者要放棄好多嘢去追求夢想，收入唔可觀，但就做緊自己鍾意做嘅嘢。」他模仿已故巨星米高積遜（Michael Jackson，MJ）的舞步外，又特別跳唱《對你愛不完》向天王郭富城（Aaron Kwok）致敬，他說：「細個好鍾意MJ，但嗰時資訊唔係咁發達，唔係好多機會睇到佢啲片，唔明點解佢行路會向後褪，之後知跳舞係乜就係因為郭天王，今年就有一個新嘅AK。」

演唱會尾聲，AK啟動感性模式，指曾質疑自己是否「夠料」開個唱，衷心感謝粉絲5年來的陪伴，說時一度哽咽，承認有段時間不懂處理情緒：「唔識亦唔知點面對呢個世界去溝通，我封閉、收埋咗自己，我好想同我最親、最Close嘅人講對唔住，因為呢段時間我知畀咗好多壓力佢哋。」不過表示現已覓得自己的方向。