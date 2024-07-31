袁詠儀總動員撐張家朗 黃心穎觀戰錯Fo鬧黐線 惹全城圍剿

「劍神」張家朗成功衞冕，連影后袁詠儀都全家出動支持，歌手鄧麗欣觀戰時更緊張到手震！全城熱烈慶祝之際，「安心事件」女主角黃心穎卻留言：「黐線，戥評判擔心。」貼文一出，即被網民狂插完全錯重點！

由於張家朗與何詩蓓的比賽同於香港深宵時分舉行，不少港人都捱眼瞓，撐住見證這個「歷史時刻」，尤其張家朗順利奪金後，不少藝人都爭相在社交平台發文道賀，包括鄧麗欣（Stephy）、姜濤、張繼聰、龔嘉欣、胡定欣及湯洛雯等，紛紛發文表達興奮心情。影后袁詠儀（靚靚）亦第一時間以大堆Emoji表達激昂之情及送上祝福，她昨日受訪時說：「呢件事梗係全城支持啦！我同老公張智霖、囝囝『魔童』都睇住直播為佢打氣，太緊張喇，直情睇到血壓上升！我哋依家開始略為了解劍擊嘅比賽模式，覺得運動員好辛苦。」她指今次觀戰可以趁機教「魔童」做人的道理：「張家朗EQ真係好高，臨尾要面對評判作出幾次裁判，佢表現得從容不迫，我就同個仔分享凡事都要學習佢嘅體育精神。」

鄧麗欣睇到手震 除了靚靚外，Stephy亦自爆捱眼瞓睇「劍神」出戰，指全場緊張到個心卜卜跳，見到張家朗奪冠即大叫出來，而在等待期間，她不停留言分享見證對方晉級的心情：「頭先睇到手都震，今晚又唔使瞓喇，張家朗加油。」胡定欣對於賽果亦大為鼓舞：「有咩開心過拎奧運冠軍？就係拎兩次奧運冠軍，恭喜張家朗成功衞冕奧運男子花劍個人賽。」

正當全城祝賀時，向來愛搶Fo的黃心穎竟在此刻留言：「黐線，我戥個評判擔心。」並加一個流汗的Emoji，立即引來大批網民怒插她「九唔搭八」搏出位，不過亦有人撐她：「心穎只是未卜先知，可能佢唔係劍神粉絲。」她又上載一張「劍神」比賽時的相片，並自抽：「錯Fo，佢手上啲飾物好搶眼」，並分別配上錯愕及冒汗傻笑的表情符號。有網民翻查家朗比賽時佩戴的飾物價錢，總值13萬港元，對他戴上如此貴重的飾物出賽感驚訝。

王嘉爾闖星途放棄劍擊 另外，有網民重提歌手王嘉爾（Jackson）曾是劍擊運動員，更與「女劍神」江旻憓是隊友，而且同是自小學劍。當年只得12歲的他獲得全運會劍擊冠軍，最終決定加入娛圈發展，因而放棄劍擊及高等學府進修機會，幸而最終在演藝事業上闖出名堂。而內地女神劉詩詩日前被發現身在奧運劍擊比賽會場觀戰，一身中式打扮的她被指「零修圖」下一樣顏值滿分，成為網民熱話。