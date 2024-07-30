娛樂

馬場富美香「出山」解放E奶

日本索女馬場富美香曾憑33E豐滿上圍，獲封日本「E神」而走紅。近年她告別寫真界，專心拍戲及做模特兒，已甚少露肉。不過，最近她為宣傳自家主理的內衣品牌，難得唔錫身，親自擔任生招牌示範，奉旨大晒爆乳身材！
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