攜男友巴黎觀賽 GaGa親口認證 第3度訂婚

美國百變天后Lady GaGa日前在巴黎奧運開幕禮上的表演大獲好評，開幕禮過後，她繼續留在當地觀賽，前日就與男友Michael Polansky拍拖睇美國隊出戰游泳項目，期間被拍得向法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）介紹男友，並以「未婚夫」來稱呼對方，因而被爆秘密訂婚！

阿塔爾在短片平台公開相關影片，留言多謝GaGa在開幕禮上的精彩演出。其實GaGa早於今年4月已傳訂婚，外出時被發現左手有一隻神秘戒指。她與企業家Michael於2020年被爆戀情，被拍得在拉斯維加斯的除夕派對上咀嘴，雙方於翌年2月在社交網公開戀情。今年6月，GaGa偕男友出席妹妹的婚禮，一度傳有孕，她隨即否認，自言少做健身，身形因而有變。今次是GaGa第3度訂婚，她過往曾先後與視星Taylor Kinney和Christian Carino訂婚。

除了睇美國隊出戰泳賽外，GaGa同日亦與未婚夫睇「體操天后」比莉絲（Simone Biles）比賽。心情大靚的她坐車返酒店時，在車廂中從天窗探頭，向着在酒店外等候的大批Fans唱歌，之後更用手提電腦播放即將推出的大碟未曝光新歌，讓歌迷「先聽為快」，片段事後被粉絲在網上瘋傳。GaGa留言表示本周在酒店外等候的法國歌迷令她大為感動，並預告會再度現身向他們道別。

靚佬湯Ariana撐體操天后 除了GaGa外，在奧運開幕禮上被發現冒大雨現身的荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise），前日亦有到體育場館支持比莉絲等體操運動員出戰。「靚佬湯」甫到場即成為全場觀眾的焦點，各人爭相上前要求合照，他亦展露招牌笑容有求必應。比賽進行期間，他與同行的《職業特工隊》（Mission：Impossible）導演Christopher McQuarrie及華納探索主席David Zaslav等全神貫注觀賽。同場還有多位名人紅星，包括Ariana Grande、澳洲導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）、Chrissy Teigen及Nick Jonas等，期間美國華裔導演朱浩偉（Jon M. Chu）更舉起手機，與一眾新片《魔法壞女巫》（The Wicked）拍檔自拍留念。