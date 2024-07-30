暢所欲玄：一個名字之取捨

名字的選擇一般都是依據其人的生辰八字之喜忌而決定，通常孩子的名字都是由家長決定，又或是找一些玄學師傅為孩子命名。從前很多人都是取單一個字，另外加多一個別號，比如三國時，劉備字玄德、張飛字翼德、關羽字雲長、曹操字孟德、諸葛亮字孔明、趙子龍字子龍……名字與別號是相互呼應的。

現時通常都是一個名字，很少人另加一個別號，除非是一些藝術家、作家，又或是一些藝人、明星、歌星，除了本身名字外，會再加多一個藝名。

近二、三十年，因受日本熊崎氏之姓名學八十一靈動數之影響，已少了很多人取單一名字，多會取兩個字的，因若取單一名字的話，外格必然是二數，其二數解釋為混沌未開、波瀾萬端，是一不吉之凶數。

當然，亦有一些玄學家不相信此套八十一數定吉凶，認為此公式不是中國玄學，只要名字可配合命格，不論單一個字或兩個字都是一樣的。

自然此中之取捨在自己，並無必對或必錯。君不見很多人之名字雖合乎八十一靈動數，也好不到哪裏去；命字帶八十一數為凶的，也成就斐然。

玄學家伍立群