獨家專訪：為追女改變自我 愛神眷顧又如何 冼靖峰冇膽表白

26歲的「妙音龍子」冼靖峰（Archie）近日推出新歌《無意冒犯》，講述18歲時的暗戀經歷。日前他接受本報訪問時，談起青澀歲月，自爆中學時期為了追女仔，甘願改變生活習慣及興趣：「知佢鍾意動漫、打羽毛球，我就去鍾意；佢兩點先瞓覺，為咗同佢喺網上傾偈，我由習慣10點瞓變兩點瞓，日日都如此。我一路冇講我鍾意佢，怕講咗好似越咗界，連朋友都冇得做。」

Archie表示自己曾錯過表白機會，但在中六的舞會上，再次獲愛神眷顧遇上對方，他說：「佢一入禮堂，幾10位同學推我哋喺埋一齊，幫我製造機會，但我都冇表白，可能緣分未到。」而兩人最後一次見面則在中環街頭，他說：「我入咗行，有次我準備落樓等車，點知一開門就見到佢，覺得好尷尬。（唔追番人？）佢好似有男朋友，見佢社交網好開心咁樣。」又自爆曾考慮過邀請對方擔任新歌MV的女主角，但最終都如歌名一樣「無意冒犯」而作罷。

讀名校 考包尾 愛情路上處於被動的Archie，在演藝上卻把握每個機會，出道逾兩年除推出新歌、做劇集男主角向羅毓儀獻上螢幕初吻之外，又擔任節目主持及成為男團LOONG 9成員。談到在唱歌比賽《聲夢傳奇》中，雖然屈居炎明熹、姚焯菲及鍾柔美獲得殿軍，但機會絕對不少，Archie則覺得機會人人平等，只是自己較幸運，亦不會因「快人一步」而有飄飄然感覺：「讀喇沙小學同初中都係考第尾，因為我唔叻，所以我乜都學，覺得20幾歲去玩係嘥時間，不如辛苦咗先。」