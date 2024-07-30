中娛星動：巡唱遇不速之客 G.E.M.狼狽捉蟲

「宇宙G.E.M.」鄧紫棋近日到內蒙古舉行巡唱，表演途中有蟲上身，嚇得她花容失色，連聲尖叫求救！

G.E.M.正進行世界巡迴演唱會，近日去到內蒙古呼和浩特站演出，不但吸引大批歌迷捧場，更引來「狂蜂浪蝶」，令她驚慌失措！由於是戶外表演場地，加上有舞台燈光，正當G.E.M.投入演唱時，竟有飛蟲來襲，大屏幕拍到有飛蟲在她身上爬來爬去，更一度在其胸前及頭上停留，台下歌迷即瘋狂大叫。

慌張尖叫求救 原本G.E.M.故作鎮定，問歌迷是否有蟲，又大喊「在哪裏啊？」她見到身上的蟲即嚇到花容失色兼尖叫，慌張地問：「我怎麼辦呀？」同時不斷在身上左撥右撥，期間不停問觀眾：「走了沒？還沒有？」

她鎮定下來後幽默地說：「牠好像很平安的樣子，我們就不要打擾牠了，讓牠跟你們一起聽歌，希望牠也暫停一分鐘。」然後就演唱歌曲《讓世界暫停一分鐘》。G.E.M.果然是舞台經驗豐富，即使有蟲上身，而且沒有工作人員出來幫忙，她也能化險為夷。有人就想起她早前在台上罕有地屁股抽筋，也是找準時機偷偷捽屁股就搞定，今次區區兩隻小蟲，怎可能破壞到她的演出？不過內地網民笑言這是G.E.M.最狼狽的一場表演，而且全場都在「沉浸式找蟲子」。