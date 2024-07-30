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馮德倫收吳彥祖禮物 隔空互動
馮德倫大騷吳彥祖送的耳機。
型男吳彥祖與馮德倫向來老友，最近吳彥祖推出個人品牌，有新產品當然第一時間給老友，馮德倫於社交網大晒戴住新耳機的自拍照，指原來該耳機是吳彥祖品牌出品，同時融合音響及電競的配備，他更笑言邀請網民一同打機試耳機，而吳彥祖亦有留言指希望老友喜歡此禮物，兩大經典型男隔空互動，勾起不少網民集體回憶。
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