方力申訪問現蝦碌場面 與江旻憓連線惹不滿 李麗珊：唔好意思！

本屆奧運舉行得如火如荼，成為全城熱話。有份主持相關節目的「風之后」李麗珊昨日迎來「奪金紀念日」，獲一眾拍檔送上驚喜。而同屬奧運主持的方力申，卻因技術故障出現「蝦碌」事件。

李麗珊近日為HOY TV擔任奧運主持，昨日是她「奧運奪金」28周年，一眾拍檔不忘為她製造驚喜，突然現身錄影廠送上鮮花及柑，寓意日後香港於奧運多添金牌，令她非常感動！她受訪時坦言本身遺忘了「紀念日」：「淨係記得今日係我家姐生日。（勾番起你好多回憶？）係呀！每次見到香港運動員攞金牌我都好回味。睇住張家朗攞，覺得係承傳，見到江旻憓攞，佢『決一劍』好代表到香港精神，同埋運動員永不放棄嘅態度。」

「閉幕時講少啲啦」 談到前劍擊運動員兼直播評述張小倫爆Seed為電視台做評述的運動員平反，李麗珊坦言：「我真係唔係好清楚，冇睇過報道。（江旻憓獲獎後受訪，HOY TV有人喺現場遞上耳機，話要同你連線，搞到其他人不滿。）我都係唔知道，不過如果製造咗啲問題，都要講聲唔好意思。」對於開幕禮上，HOY TV主持被網民狠批「多嘢講」惹爭議，李麗珊表示：「我冇社交帳號，真係冇留意，咁閉幕時講少啲啦，等大家專心欣賞節目。」

至於張小倫則大方談「負評」謂：「完全冇難受嘅感覺，除咗因為我有強大嘅心臟外，有人評論劍擊都係好事，起碼呢項運動獲得關注嘛。」

另外，昨午17歲「小飛魚」張心悅痛失入圍100米背泳準決賽資格，方力申代表無綫專訪她，卻因技術故障，搞到香港直播室完全聽不到張心悅說話，又「蝦碌」聽到控制室有人向小方表示：「我聽唔到你講乜，頭先咪試咗囉！」場面尷尬。