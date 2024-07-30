歐遊叉電有睇頭 陳瀅水着大解放 黃嘉雯露肉餵蚊

無綫上位小花陳瀅及前港姐冠軍黃嘉雯近日不約而同到歐洲度假，前者選擇於希臘小島泳裝上陣大解放，嘉雯則以新Look於意大利四圍覓食，惟穿連身迷你裙的她成為蚊子的攻擊目標，認真慘情！

陳瀅近期完成工作即飛往巴黎旅遊，除了四出觀光，還走到巴黎鐵塔打卡，之後便轉戰希臘，心情大靚的她分享於沙灘邊觀賞日落邊把玩「仙女棒」的片段，同時她亦走到泳池拍攝性感泳照，穿上兩件頭荷葉邊白色泳衣的她，於太陽椅上享受日光浴，照片所見，她腹部扁平，有腰又有長腿，吸睛度十足，不過其背面照更吸引，見她坐在梳化背對鏡頭，泳褲是T-back設計，加上翹臀狀態令人想入非非，網民直呼噴血。不過，網民卻錯重點，反而關注誰為陳瀅泳照操刀。對此，陳瀅昨日受訪時笑說：「係角度問題咋！我同前經理人一齊去㗎！」

周圍食好嘢 而有富貴男友的黃嘉雯近日飛到意大利，出發前花了6小時染了一頭紅髮。於當地短短數天，她不忘跟網友分享所見所聞，表示意大利夏天氣溫高，只要一步出雪糕店，雪糕已經溶掉：「每次吃雪糕的代價就是成手都是雪糕汁……還有很多蚊，一定要帶蚊怕水傍身，頭幾天我們被蚊子叮了很多次。」

雖然美中不足，但嘉雯大讚當地人非常熱情，經常主動聊天、樂於助人，即使語言不通也會用盡方法幫助。不但如此，她還指當地餐廳水準高，隨便走進一間餐廳，無論是意大利粉或是薄餅均味道一流，她受訪時表示：「呢個Trip計劃咗好耐，諗住難得請到一個長假，就同埋好朋友去旅行囉！」