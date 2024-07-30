娛圈單打：中國第一金 小鮮肉誕生

巴黎奧運進行得如火如荼，香港「微笑劍后」江旻憓率先為香港奪得第一金，全城熱血沸騰！同樣令人激動嘅係，國家隊喺射擊10米氣步槍混合團體決賽中，「00後」組合、19歲嘅盛李豪與17歲嘅黃雨婷成功奪冠，成為巴黎奧運揭幕後第一金！盛李豪一出場即令人心心眼，個子高高，容貌討好，冷靜沉着的神槍手姿態絕對殺死人！經此一役，又一個體育明星的誕生！

盛李豪出生於江蘇省張家港市，自細學習射擊，天賦過人，2017年已在訓練中打出60個十環靶紙，教練形容係「到頂」嘅表現，嗰陣佢先得12歲咋！呢位小天才翌年入選江蘇省射擊隊，2019年再下一城入選國家隊；上屆東京奧運男子10米氣步槍決賽嶄露鋒芒，以250.9環獲得銀牌，成為奧運射擊比賽史上最年輕得獎者。媽呀，16歲仔咋！

嗱，國家隊人才輩出，盛李豪雖然叻仔，難免埋沒在一眾師兄師姐的光芒之下，但今屆巴黎奧運就唔同講法，貴為本屆第一金，萬千焦點在一身，就好似漆黑中嘅螢火蟲一樣閃閃發光！

有人就話，叻仔係叻仔，講樣就普通料啫。哈，呢鋪講法真係要戒！呢位小鮮肉身高183cm，先天已有優勢，頂着一頭「都敏俊式」髮型，帶着一點靦覥憨態，就如未經雕琢嘅璞玉，執一執肯定即刻令人眼前一亮！

家陣先至19歲，真係有排佢玩，個人賽奪金再被睇高一線！不過話說回來，運動員幾靚仔都好，千祈唔好飄飄然不務正業，當年「跳水王子」田亮掛住拍戲拍廣告，運動員生涯荒廢，家陣提都冇人提咯。