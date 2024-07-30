眾說紛紜 耐人尋味 湯唯驚傳死訊登熱搜 奇招谷新片？

影后湯唯近日驚傳死訊，「湯唯去世」的相關詞條更急升至熱搜榜第一位，不過有網民翻查資料後，力證此是假消息，並指有可能是為其新戲宣傳。

現年44歲的湯唯曾在《第43屆青龍電影獎》中勇奪影后寶座，演技備受肯定。貴為影后級的她，打造過不少深入人心的角色，其中她在與影帝梁朝偉合作的劇情片《色，戒》中，飾演女大學生「王佳芝」一角，2人於戲中有極多大尺度的激情戲，更因此屢次傳出他們假戲真做的消息，引起網民熱烈討論。不過湯唯在2014年與韓國導演金泰勇拉埋天窗至今已經10年，兩夫妻恩愛如昔，並育有1女，令大家早已將傳聞拋諸腦後。

類似消息並非首次 而近日網上突然瘋傳湯唯去世的消息，從搜索平台中可以發現「湯唯去世」這個詞條，佔據了湯唯相關搜尋關鍵字的第一位，這個詞條的搜索次數亦不斷暴增，有網民在社交網發文問：「湯唯過世了？」更有內地網站指她已於本月25日去世，令傳聞疑幻似真。

對此，有網民翻查網上資料，指去年有內地媒體曾散播湯唯退出娛樂圈的消息，更有內地網站以「永別了，湯唯」為題發布內容，惹來部分網民誤以為湯唯去世，故這次湯唯突然被驚傳死訊，可能是把過氣傳聞再翻炒。

另外，湯唯近日推出新戲，與韓國男神孔劉合拍科幻電影《Wonderland》，該片講述她扮演一名考古學家，在離世後，透過人工智能工具Wonderland與女兒重逢，所以有網民質疑這次傳聞其實是早前為新戲作宣傳。