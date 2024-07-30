張雨綺鏤空裝透視南半球

內地女星張雨綺樣靚身材好，近日網上曝光了她的一組靚相，她身穿閃鑽連身裙，胸前鏤空剪裁加上露腰設計，大晒波底，非常性感，加上略帶透視的裙襬，一雙美腿若隱若現，並將其S形的身段表露無遺，舉手投足都散發女人味。網民大讚「不愧是張雨綺」、「漂亮的直接硬控我一整天」、「這身材我是真的服氣」、「美神降臨」。